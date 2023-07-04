Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо принял решение отказаться от переезда в «Баварию».

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в последнее время мюнхенский клуб активно вел переговоры по трансферу 21-летнего эквадорца. Отмечается, что Кайседо был для «Баварии» одной из приоритетных целей этим летом, однако игрок не захотел менять Английскую премьер-лигу на чемпионат Германии.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл в 43 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором одного ассиста. Нынешний контракт Кайседо с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.