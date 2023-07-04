Робин Кох выбрал франкфуртский «Айнтрахт»

Защитник вылетевшего из Премьер-лиги «Лидса» Робин Кох близок к возвращению в немецкую Бундеслигу.

По информации издания Bulinews, 26-летний игрок собирается присоединиться к франкфуртскому «Айнтрахту» на правах аренды. Сообщается, что защитник немецкой национальной команды предпочёл бывшего победителя Лиги Европы леверкузенскому «Байеру», который также был заинтересован в трансфере Коха.

Напомним, что контракт Робина Коха с «Лидсом» истекает летом 2024 года, а это означает, что он может уйти в качестве свободного агента по завершению арендного соглашения.