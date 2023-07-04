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Робин Кох выбрал франкфуртский «Айнтрахт»

04 Июля 2023 • 19:27 Комментировать (1)

Защитник вылетевшего из Премьер-лиги «Лидса» Робин Кох близок к возвращению в немецкую Бундеслигу.

По информации издания Bulinews, 26-летний игрок собирается присоединиться к франкфуртскому «Айнтрахту» на правах аренды. Сообщается, что защитник немецкой национальной команды предпочёл бывшего победителя Лиги Европы леверкузенскому «Байеру», который также был заинтересован в трансфере Коха.

Напомним, что контракт Робина Коха с «Лидсом» истекает летом 2024 года, а это означает, что он может уйти в качестве свободного агента по завершению арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Робин Кох
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Комментарии (1)
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bulls99
04 Июля 2023 в 20:02
Кох , Слава Богу , что ушёл из Лидса , косячник !?
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