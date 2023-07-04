Лофтус-Чик рассказал о переходе в «Милан»

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик, перешедший из «Челси» в «Милан», рассказал, что его вдохновило на смену клубной прописки.

Бывший футболист «Челси» Рубен Лофтус-Чик признался, что его бывший одноклубник Фикайо Томори стал источником вдохновения для его перехода в «Милан». Англичанин также выразил желание привнести в игру новой команды что-то от своего кумира Рикардо Кака.

Лофтус-Чик перешел в «Милан» за сумму около 16 миллионов евро. Этот переход стал первым опытом 25-летнего футболиста за пределами Лондона, где он выступал за «Челси» и проводил арендные сезоны в «Кристал Пэлас» и «Фулхэме».