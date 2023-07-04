Салиба скоро продлит контракт с «Арсеналом»

Защитник Вильям Салиба в скором времени продлит контракт с «Арсеналом». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, объявление о пролонгации трудового договора между «канонирами» и Салиба является лишь вопросом времени.

Новый контракт Салиба с «Арсеналом» будет рассчитан до конца июня 2027 с опцией продления ещё на год.

За первую команду «Арсенала» Вильям Салиба провёл 33 официальных матча. На счету 22-летнего защитника три гола и один результативный пас на партнёра.

В прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место. Команда получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.