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«Арсенал» не отпустит Джаку до трансфера Райса слухи

04 Июля 2023 • 18:24 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака ждет окончательного согласия «Арсенала» для перехода в леверкузенский «Байер».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, соглашение между швейцарским полузащитником и немецким клубом было достигнуто еще в мае. Сам Джака настаивает только на переходе в «Байер», где его ожидает Хаби Алонсо.

Романо уточняет, что «Арсенал» отпустит Джаку только после окончательного подписания и утверждения сделки с другим игроком, полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

В минувшем сезоне Джака сыграл 47 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Деклан Райс Байер
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