Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака ждет окончательного согласия «Арсенала» для перехода в леверкузенский «Байер».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, соглашение между швейцарским полузащитником и немецким клубом было достигнуто еще в мае. Сам Джака настаивает только на переходе в «Байер», где его ожидает Хаби Алонсо.

Романо уточняет, что «Арсенал» отпустит Джаку только после окончательного подписания и утверждения сделки с другим игроком, полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

В минувшем сезоне Джака сыграл 47 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.