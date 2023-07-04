Ирландский защитник Натан Коллинз перебрался из «Вулверхэмптона» в «Брентфорд». Об этом «пчелы» сообщили на своем официальном сайте.

Покупка 22-летнего футболиста обошлась «Брентфорду» в рекордную для клуба сумму — 27 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами подписано до 2029 года с возможностью продления еще на два сезона.

В прошедшей кампании Коллинз появился на поле в 31 матче во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален.

По итогам чемпионата Англии – 2022/23 «Брентфорд» занял девятое место, набрав 59 очков. «Волки» финишировали на 13-й позиции с 41 баллом.