​Почеттино дал понять, что новички в «Челси» будут

В последние трансферные окна «Челси» серьёзно потратился на новичков. Впрочем, лондонцы и дальше будут работать на трансферном рынке. На это указал новый главный тренер команды Маурисио Почеттино.

«Если мы будем едины, то станем очень сильными. У нас невероятная команда, и мы собираемся привлечь преданных своему делу игроков, которые тоже захотят стать её частью», - сказал Почеттино в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Челси» завершил на 12-й позиции. Команда Маурисио Почеттино в будущем сезоне не будет выступать в еврокубках.