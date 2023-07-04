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​«Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали график платежей по трансферу Райса

04 Июля 2023 • 17:14 Комментировать

Деклан Райс близок к тому, чтобы сменить «Вест Хэм» на «Арсенал». За трансфер 24-летнего полузащитника «канониры» заплатят 100 миллионов фунтов (около 117 миллионов евро). Ещё 5 миллионов фунтов (примерно 7 миллионов евро) будут заложены в сделку как бонусы.

Как сообщает The Guardian, «Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали график платежей по трансферу. «Канониры» переведут деньги тремя платежами в течение двух лет. Изначально «Арсенал» хотел распределить платежи на пять лет, однако в ходе переговоров «молотобойцы» настояли на структуре, которая улучшит финансовое положение клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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