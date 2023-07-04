Хадсон-Одои намерен покинуть «Челси» нынешним летом

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои принял решение покинуть лондонский клуб нынешним летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, вчера, 3 июля, 22-летний футболист прибыл на предсезонную подготовку «синих», где, по всей видимости, и принял решение покинуть свой родной клуб.

Напомним, минувший сезон Хадсон-Одои провёл на правах аренды в леверкузенском «Байере». Действующий контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Хадсон-Одои провёл 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.