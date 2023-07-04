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Хадсон-Одои намерен покинуть «Челси» нынешним летом

04 Июля 2023 • 15:42 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои принял решение покинуть лондонский клуб нынешним летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, вчера, 3 июля, 22-летний футболист прибыл на предсезонную подготовку «синих», где, по всей видимости, и принял решение покинуть свой родной клуб.

Напомним, минувший сезон Хадсон-Одои провёл на правах аренды в леверкузенском «Байере». Действующий контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Хадсон-Одои провёл 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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