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​«Ньюкасл» готов заплатить 35 млн евро за игрока «Челси»

04 Июля 2023 • 15:25 Комментировать

Защитник «Челси» Марк Кукурелья может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Феликс Джонстон, подписать испанца может «Ньюкасл». «Сороки» якобы дали понять лондонскому клубу, что они готовы заплатить за 24-летнего Кукурелью 25-30 миллионов фунтов (примерно 30-35 миллионов евро).

Отмечается, что «Атлетико» также интересовался Кукурельей, но без конкретики.

Марк Кукурелья играет за «Челси» с августа прошлого года. За клуб из Лондона испанец провёл 33 матча, в которых отметился двумя результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Марк Кукурелья трансферы футбола - лето 2023
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