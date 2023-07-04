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​Зиеш отреагировал на слухи из прессы

04 Июля 2023 • 14:59 Комментировать

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш в летнее трансферное окно может сменить «Челси» на «Аль-Наср». При этом в конце июня появилась информация о том, что марокканец провалил обследование. Сообщалось, что выявленные проблемы с коленом могут стать причиной срыва трансфера.

Теперь Зиеш опубликовал в социальных сетях фото своих ног на футбольном поле. «Проблемы с коленом, верно?» - так подписал фото марокканец. 30-летний игрок дал понять, что проблем со здоровьем у него нет.

Хаким Зиеш оценивается специалистами портала transfermarkt в 16 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Челси Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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