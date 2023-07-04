​Мюллер ответил на вопрос о Кейне

В последнее время слухи активно связывают «Баварию» с форвардом Гарри Кейном из «Тоттенхэма». На вопрос о возможном летнем трансфере англичанина ответил футболист мюнхенского клуба Томас Мюллер.

«Я сказал себе, что пока что-то не оформлено, об этом не стоит говорить», - сказал Мюллер изданию Bild.

«Нравится ли мне Кейн? Я не знаю никого, кому бы он не нравился», - с улыбкой добавил футболист «Баварии».

Как известно, действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В конце июля англичанину исполнится 30 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.