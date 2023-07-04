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«Челси» нацелился на игрока «Лиона» Шерки

04 Июля 2023 • 14:30 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Райану Шерки. Об этом сообщает журналист Бобби Винсент.

По информации источника, лондонский клуб всерьёз намерен подписать 19-летнего француза, так как главный тренер «синих» Маурисио Почеттино ищет замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Маунту.

Действующий контракт Шерки с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого француза в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник провёл за «Лион» 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что за Шерки также следит мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Райан Шерки трансферы футбола - лето 2023
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