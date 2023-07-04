«Челси» нацелился на игрока «Лиона» Шерки

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Райану Шерки. Об этом сообщает журналист Бобби Винсент.

По информации источника, лондонский клуб всерьёз намерен подписать 19-летнего француза, так как главный тренер «синих» Маурисио Почеттино ищет замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Маунту.

Действующий контракт Шерки с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого француза в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник провёл за «Лион» 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что за Шерки также следит мадридский «Реал».