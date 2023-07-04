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​Маунт прошёл обследование для «Манчестер Юнайтед»

04 Июля 2023 • 14:14 Комментировать

В самое ближайшее время «Манчестер Юнайтед» объявит о трансфере из «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний полузащитник уже прошёл медицинское обследование для «красных дьяволов». В результате обследования проблем выявлено не было.

Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси». За первую команду «пенсионеров» полузащитник провёл 195 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 37 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в прошлом чемпионате Англии и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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