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​«Челси» может подписать топ-полузащитника

04 Июля 2023 • 13:54 Комментировать

«Челси» в летнее трансферное окно рассчитывает усилить среднюю линию поля. Оно и понятно - Матео Ковачич покинул клуб, плюс наверняка в скором времени в «Манчестер Юнайтед» уйдёт Мэйсон Маунт. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «Челси» был предложен Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Кандидатуру 28-летнего серба лондонскому клубу предложил агент игрока – Матея Кежман.

Отмечается, что кандидатура Милинковича-Савича рассматривается «Челси», хотя предпочтительными вариантами для «пенсионеров» являются Мойсес Кайдедо и Ромео Лавиа, ведь эти футболисты моложе.

Портал transfermakrt оценивает Сергея Милинковича-Савича в 50 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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