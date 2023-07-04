​«Челси» может подписать топ-полузащитника

«Челси» в летнее трансферное окно рассчитывает усилить среднюю линию поля. Оно и понятно - Матео Ковачич покинул клуб, плюс наверняка в скором времени в «Манчестер Юнайтед» уйдёт Мэйсон Маунт. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «Челси» был предложен Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Кандидатуру 28-летнего серба лондонскому клубу предложил агент игрока – Матея Кежман.

Отмечается, что кандидатура Милинковича-Савича рассматривается «Челси», хотя предпочтительными вариантами для «пенсионеров» являются Мойсес Кайдедо и Ромео Лавиа, ведь эти футболисты моложе.

Портал transfermakrt оценивает Сергея Милинковича-Савича в 50 миллионов евро.