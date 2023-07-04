​Тьяго отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара интересен клубам из Саудовской Аравии. 32-летний футболист уже отклонил одно выгодное в финансовом плане предложение, о чём на своих страницах пишет The Athletic.

На сегодняшний день план Тьяго состоит в том, чтобы отработать действующий контракт с «Ливерпулем». Он рассчитан до конца июня 2024 года. Пока неизвестно, изменится ли позиция футболиста.

Тьяго выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. В 97 официальных матчах за английский клуб испанец записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.