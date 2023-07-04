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Локонга решил уйти из «Арсенала»

04 Июля 2023 • 13:23 Комментировать (1)

Хавбек лондонского «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга высказался насчет своего будущего. 23-летний полузащитник хочет перейти в команду, в которой у него будет регулярная игровая практика.

«Что думаю по своему будущему? Я пока не знаю, но хочу перейти в клуб, в котором буду регулярно играть. Это сейчас для меня самое главное в карьере», - передает слова футболиста Sky Sports.

Локонга перешел в «Арсенал» из бельгийского «Андерлехта» летом 2021 года. Трудовое соглашение между игроком и «канонирами» рассчитано до середины 2026 года.

В прошлом сезоне хавбек сыграл в АПЛ 15 матчей и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Альберт-Мбойо Локонга
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Комментарии (1)
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LMI
04 Июля 2023 в 13:33
Нечего было приходить вообще
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