Локонга решил уйти из «Арсенала»

Хавбек лондонского «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга высказался насчет своего будущего. 23-летний полузащитник хочет перейти в команду, в которой у него будет регулярная игровая практика.

«Что думаю по своему будущему? Я пока не знаю, но хочу перейти в клуб, в котором буду регулярно играть. Это сейчас для меня самое главное в карьере», - передает слова футболиста Sky Sports.

Локонга перешел в «Арсенал» из бельгийского «Андерлехта» летом 2021 года. Трудовое соглашение между игроком и «канонирами» рассчитано до середины 2026 года.

В прошлом сезоне хавбек сыграл в АПЛ 15 матчей и получил две желтые карточки.