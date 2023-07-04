«Рома» запланировала переговоры по форварду из АПЛ

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может в текущее трансферное окно сменить клубную прописку. Согласно сведениям журналистов Corriere dello Sport, в подписании игрока заинтересована «Рома».
В ближайшие дни стороны начнут переговоры. Римский клуб рассчитывает арендовать Скамакку с правом последующего выкупа. Трансферная стоимость нападающего составляет 22 миллиона евро.
В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Джанлука провел 27 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами. Контракт форварда с «молотобойцами» рассчитан до середины 2027 года.
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