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Артур: «В «Ливерпуле» для меня были трудные времена»

04 Июля 2023 • 12:48 Комментировать

Бразильский хавбек Артур Мело высказался о периоде карьеры в английском «Ливерпуле». Полузащитник провел минувший сезон в аренде на «Энфилде». Из-за проблем со здоровьем он принял участие лишь в одном матче за мерсисайдцев.

«Мне просто не повезло. Но это уже в прошлом, сейчас чувствую себя намного лучше. Хочу снова выходить на поле и показывать свой класс. В «Ливерпуле» для меня были трудные времена, но Юрген Клопп и партнеры оказывали мне поддержку. Я возвращаюсь в Турин, но пока не знаю, за кого буду играть в новом сезоне. Впереди длинное трансферное окно», - цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Контракт Мело с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Артур Мело
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