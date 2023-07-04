Руководство «Ливерпуля» продолжает перестройку линии полузащиты в период летнего трансферного окна.

По информации журналиста Саши Тавольери, «красные» сосредоточили свои усилия на подписании полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Сообщается, что переговоры с самим бельгийским футболистом продвигаются хорошо, однако между клубами контактов не было, что замедляет процесс подписания. По словам инсайдера, «Ливерпуль» надеется заполучить Ромео ещё до начала первого летнего лагеря.

Напомним, что Лавиа вылетел из Английской премьер-лиги вместе с «Саутгемптоном» по итогам сезона, проведя в предыдущей кампании чемпионата 29 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 32 миллионов евро.