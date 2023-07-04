«Манчестер Юнайтед» может отказаться от Хёйлунна из-за большого ценника

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». При этом, манкунианцы пока не делали предложения по трансферу игрока, поскольку считают установленный на него ценник сильно завышенным.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянская сторона хочет выручить с продажи форварда 60-70 миллионов евро. Сам игрок хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» не станут платить за него такие деньги.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии 20-летний датчанин принял участие в 32 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и две результативные передачи.