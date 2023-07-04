«Фиорентина» отреагировала на интерес «Манчестер Юнайтед» к Амрабату

В «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном переходе марокканского полузащитника Софьяна Амрабата в английский «Манчестер Юнайтед».

«Мы не получали предложений по трансферу этого футболиста. В данный момент Софьян является игроком «Фиорентины». Если будут какие-то достойные варианты трансфера, мы их рассмотрим», - передает слова представителя клуба инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых сделал один ассист и получил 11 желтых карточек. Ценник Софьяна – 30 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2024 года.