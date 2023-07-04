«Бавария» ведёт активные переговоры со звёздным форвардом АПЛ

Мюнхенская «Бавария» всерьез нацелена на подписание топового центрфорварда. Чемпион Германии ведет активные переговоры по трансферу нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Согласно данным инсайдера Флориана Плеттенберга, в переговорном процессе непосредственно участвует Карл-Хайнц Румменигге. Сам Кейн готов присоединиться к мюнхенскому коллективу. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гарри стал вторым бомбардиром чемпионата Англии. Он забил 30 голов в 38 поединках. Срок трудового соглашения форварда со «шпорами» истекает летом 2024 года.

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