Шевченко оценил шансы Мудрика заиграть в «Челси»

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко, известный по выступлениям за «Милан» и лондонский «Челси», поделился мнением о шансах соотечественника Михаила Мудрика заиграть в составе «пенсионеров».

«У Михаила есть все, чтобы заиграть в АПЛ. Ему нужно проявить терпение и показывать свое трудолюбие. Тогда ему дадут шанс. АПЛ очень конкурентный чемпионат, это одна из лучших лиг мира. Еще на него влияет сумма, которую заплатили за его трансфер», - передает слова Шевченко Talksport.

Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. На счету украинца две голевые передачи в 17 матчах за «Челси».