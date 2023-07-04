«Интер» назвал сумму, какую заплатит за Лукаку

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, правами на которого владеет лондонский «Челси», может вернуться в миланский «Интер». Об этом стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство миланского гранда готово приобрести 30-летнего футболиста за 30 миллионов евро. Сам Ромелу хотел бы продолжить свою карьеру в составе «Интера».

Прошлый сезон Лукаку провел за «нерадзурри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 37 поединках во всех турнирах, в который отметился 14 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2026 года.