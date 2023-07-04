Назван фаворит на трансфер Хадсона-Одои

Вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои имеет вариант продолжения карьеры в другом английском коллективе. Согласно данным Football Transfer, в подписании 22-летнего игрока заинтересован «Ноттингем Форест». «Лесники» считаются фаворитами на трансфер футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Хадсона-Одои также заинтересованы «Милан» и лондонский «Фулхэм».

В прошедшем сезоне Каллум выступал на правах аренды за леверкузенский «Байер». Полузащитник принял участие в 21 матче за «фармацевтов», записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.