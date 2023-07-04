«Манчестер Сити» может отдать защитника «Лестеру»

19-летний защитник Каллум Дойл, который принадлежит «Манчестер Сити», может перебраться в другой английский клуб. Об этом рапортуют журналисты издания The Athletic.

По сведениям источника, в услугах игрока заинтересован «Лестер». «Лисы» по итогам минувшего сезона вылетели из Премьер-лиги и теперь будут играть в Чемпионшипе.

Дойл в минувшей кампании выступал за «Ковентри» на правах аренды. Защитник принял участие в 46 поединках за команду и сделал одну результативную передачу.

Каллум является воспитанником академии «Манчестер Сити». На его счету три поединка в составе молодежной сборной Англии.