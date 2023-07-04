Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы первые цели Джеррарда в «Аль-Иттифаке»

04 Июля 2023 • 01:16 Комментировать

Названы первые цели Стивена Джеррарда в качестве главного тренера аравийского клуба «Аль-Иттифак».

По информации Daily Mail, Джордан Хендерсон и Пьер-Эмерик Обамеянг могут стать двумя первыми целями легенды «Ливерпуля» с новом коллективе. Сообщается, что особенное внимание Джеррард уделяет особое внимание своему бывшему партнёру по составе «мерсисайдцев». Также, по слухам, Стивен может воссоединиться в Саудовской Аравии с Филиппе Коутиньо и Садио Мане, однако сами игроки не намерены переезжать в Азию.

Напомним, что Джеррард подписал двухлетний контракт с «Аль-Иттифаком». О назначении англичанина было объявлено 3 июля. Предыдущими местами экс-хавбека «Ливерпуля» были «Рейнджерс» и «Астон Вилла».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Джордан Хендерсон Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
01:16 · Англия. Премьер-лига
Названы первые цели Джеррарда в «Аль-Иттифаке»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 20-25 млн евро за молодого бразильца
00:47 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Не ожидал ухода Тонали, я видел в нём наследника Гаттузо»
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассчитывает оформить два громких подписания на деньги, вырученные от продажи Онана
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Интер» поставил «Манчестер Юнайтед» ультиматум в переговорах по Онана слухи
00:05 · Россия. Премьер-лига
В агентстве подтвердили интерес «Спартака» к Давинсону Санчесу
00:05 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Аяксом» по Кудусу
03 Июля
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и два гранда Серии А претендуют на Лапорта слухи
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сможет заплатить 100 млн евро за Гвардиола
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» по-прежнему не смог убедить «Челси» отпустить Лукаку
22:28 · Англия. Премьер-лига
Тонали – второй самый дорогой итальянец в истории 1
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за полузащитника, оценённого в 58 млн евро
22:11 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет видеть Коутиньо в своём новом клубе слухи
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом слухи
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о продлении контракта Вельтмана официально
Все новости
Рекомендуем