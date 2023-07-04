Названы первые цели Джеррарда в «Аль-Иттифаке»

Названы первые цели Стивена Джеррарда в качестве главного тренера аравийского клуба «Аль-Иттифак».

По информации Daily Mail, Джордан Хендерсон и Пьер-Эмерик Обамеянг могут стать двумя первыми целями легенды «Ливерпуля» с новом коллективе. Сообщается, что особенное внимание Джеррард уделяет особое внимание своему бывшему партнёру по составе «мерсисайдцев». Также, по слухам, Стивен может воссоединиться в Саудовской Аравии с Филиппе Коутиньо и Садио Мане, однако сами игроки не намерены переезжать в Азию.

Напомним, что Джеррард подписал двухлетний контракт с «Аль-Иттифаком». О назначении англичанина было объявлено 3 июля. Предыдущими местами экс-хавбека «Ливерпуля» были «Рейнджерс» и «Астон Вилла».