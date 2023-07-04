Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложит 20-25 млн евро за молодого бразильца

04 Июля 2023 • 01:00 Комментировать
Фламенго
...
Атлетико Паранаэнсе
06.07 03:30

Атакующий полузащитник «Фламенго» Матеус Франса может переехать в Англию.

«Синие» проявляют конкретный интерес к 19-летнему футболисту, который был связан с переходом в «Ньюкасл» в начале текущего года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» ещё не сделал официального предложения «Фламенго», однако переговоры состоятся уже на этой неделе. Стоимость возможного трансфера, как ожидается, составит от 20 до 25 млн евро.

Матеус Франса провёл 53 матча за первую команды «Фламенго», девять раз поразив ворота соперников. Его трансферная стоимость оценивается экспертами портала Transfermarkt в 5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фламенго трансферы футбола - лето 2023 Матеус Франса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЛАМЕНГО АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 20-25 млн евро за молодого бразильца
00:47 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Не ожидал ухода Тонали, я видел в нём наследника Гаттузо»
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассчитывает оформить два громких подписания на деньги, вырученные от продажи Онана
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Интер» поставил «Манчестер Юнайтед» ультиматум в переговорах по Онана слухи
00:05 · Россия. Премьер-лига
В агентстве подтвердили интерес «Спартака» к Давинсону Санчесу
00:05 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Аяксом» по Кудусу
03 Июля
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и два гранда Серии А претендуют на Лапорта слухи
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сможет заплатить 100 млн евро за Гвардиола
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» по-прежнему не смог убедить «Челси» отпустить Лукаку
22:28 · Англия. Премьер-лига
Тонали – второй самый дорогой итальянец в истории 1
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за полузащитника, оценённого в 58 млн евро
22:11 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет видеть Коутиньо в своём новом клубе слухи
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом слухи
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о продлении контракта Вельтмана официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» готов перехватить Онану у «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем