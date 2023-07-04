«Челси» предложит 20-25 млн евро за молодого бразильца

Атакующий полузащитник «Фламенго» Матеус Франса может переехать в Англию.

«Синие» проявляют конкретный интерес к 19-летнему футболисту, который был связан с переходом в «Ньюкасл» в начале текущего года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» ещё не сделал официального предложения «Фламенго», однако переговоры состоятся уже на этой неделе. Стоимость возможного трансфера, как ожидается, составит от 20 до 25 млн евро.

Матеус Франса провёл 53 матча за первую команды «Фламенго», девять раз поразив ворота соперников. Его трансферная стоимость оценивается экспертами портала Transfermarkt в 5 млн евро.