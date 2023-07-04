Леау: «Не ожидал ухода Тонали, я видел в нём наследника Гаттузо»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал недавнюю продажу Сандро Тонали в «Ньюкасл».

Полузащитник пополнил ряды английского клуба, подписав контракт до 2028 года. Трансфер обошёлся «сорокам» в 70 млн евро, ещё 10 млн могут пополнить счёт «Милана» в виде бонусов.

«Тонали был очень важен для нас, поэтому я совсем не ожидал, что он уйдёт. Он играл ключевую роль в полузащите, и я видел его наследником Гаттузо. Я знаю, что Сандро с детства болеет за «Милан». У нас были отличные взаимоотношения. Желаю ему успехов на новом месте», – приводит Football Italia слова португальца.

Сандро Тонали выступал за «Милан» с 2020 года. На его счету 130 матчей за «россонери».