«Интер» рассчитывает оформить два громких подписания на деньги, вырученные от продажи Онана

«Интер» намерен провернуть две сделки в случае продажи Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Договорённости по трансферу 27-летнего камерунского голкипера по-прежнему нет, поскольку «красные дьяволы» не выразили готовность заплатить 50-60 млн евро, требуемые «нерадзурри».

По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, в «Интере» всё же планируют будущее с учётом возможного ухода Онана: так, миланский клуб хотел бы воспользоваться вырученной суммой для покупки полузащитника Давиде Фраттези («Сассуоло»), а также для возвращение в свои ряды нападающего Ромелу Лукаку, принадлежащего лондонскому «Челси».