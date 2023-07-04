Миланский «Интер» не хочет затягивать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Андре Онана.

Первое предложение «красных дьяволов» – 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов – было отвергнуто руководством «нерадзурри». Гранд Серии А надеется выручить от продажи 27-летнего камерунца гораздо более солидную сумму. Кроме того, как информирует журналист Альфредо Педулла, «Интер» установил крайний срок для заключения сделки – 20 июля. Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» остаётся чуть больше двух недель, чтобы согласовать подписание вратаря.

Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает Андре Онана в 60 млн евро.