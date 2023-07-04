Клуб АПЛ начал переговоры с «Аяксом» по Кудусу

Футболист «Аякса» Мохаммед Кудус может оказаться в «Брайтоне».

В конце прошлого месяца об интересе «чаек» к ганцу стало известно из достоверных источников. Согласно обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, сейчас «Брайтон» ведёт трансферные переговоры с «Аяксом» по Кудусу. Самому 22-летнему игроку предложен долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2028 года.

Мохаммед Кудус записал на свой счёт 18 забитых мячей и семь результативных передач, проведя 42 матча за амстердамский коллектив в прошедшем сезоне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость атакующего полузащитника в 40 млн евро.