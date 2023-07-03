«Интер» по-прежнему не смог убедить «Челси» отпустить Лукаку

Миланский «Интер» продолжает переговоры с «Челси» по нападающему Ромелу Лукаку.

30-летний игрок провёл прошлый сезон в «Интере» на правах аренды, и сейчас боссы «нерадзурри» работают над повторным приглашением бельгийца. Как сообщает журналист Дхармеш Шет, «Интер» всё ещё не сделал предложения, которое соответствовало бы требованиям «Челси». Лондонцы не хотят отпускать Лукаку в аренду, поэтому речь идёт о сделке, предусматривающей переход форварда на постоянной основе.

Вероятно, «Челси» всё же согласится отдать Ромелу Лукаку в аренду ближе к концу трансферного окна, если футболисту не удастся произвести впечатление на наставника Маурисио Почеттино.