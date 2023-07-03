Тонали – второй самый дорогой итальянец в истории

Полузащитник Сандро Тонали с нового сезона будет выступать за «Ньюкасл».

«Сороки» приобрели 23-летнего игрока у «Милана», а стоимость трансфера, по некоторым данным, составила около 70 млн евро. Как отмечает Sky Sports, Тонали стал вторым в списке самых дорогих итальянских футболистов за всю историю. Первое место в рейтинге занимает Жоржиньо, перебравшийся из «Наполи» в «Челси» в 2018 году, третий – Федерико Кьеза, выкупленный «Ювентусом» у «Фиорентины» летом 2022 года.

Контракт Сандро Тонали с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2028 года. Цвета «Милана» хавбек представлял с 2020 года.