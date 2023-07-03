«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за полузащитника, оценённого в 58 млн евро

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа заинтересовал ещё один топ-клуб Английской премьер-лиги.

Основным претендентом на 19-летнего игрока, по некоторым данным, является «Ливерпуль», также в гонке участвует лондонский «Арсенал». Согласно TimesSport, «Манчестер Юнайтед» решил не оставаться в стороне, вступив в борьбу за восходящую бельгийскую звезду. «Саутгемптон» рассчитывает заработать на продаже юного опорника от 50 млн фунтов стерлингов (порядка 58 млн евро).

В минувшей кампании Ромео Лавиа отыграл 29 матчей за «святых» в рамках Премьер-лиги, записав себе в актив один забитый мяч.