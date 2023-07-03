Наставник Стивен Джеррард, недавно возглавивший «Аль-Иттифак», хочет пригласить в свою команду Филиппе Коутиньо.

О назначении экс-рулевого «Астон Виллы» в саудовский клуб было официально объявлено в понедельник. По информации журналиста Бена Джейкобса, одной из приоритетных целей 43-летнего англичанина на трансферном рынке сразу стал Коутиньо, знакомый Джеррарду по совместной работе в «Астон Вилле» и по игре в «Ливерпуле».

Контракт Филиппе Коутиньо с бирмингемцами рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость 31-летнего бразильца, согласно Transfermarkt, составляет 10 млн евро.