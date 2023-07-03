Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» объявил о продлении контракта Вельтмана официально

03 Июля 2023 • 21:49 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Правый защитник «Брайтона» Йоел Вельтман подписал новый контракт с клубом.

Прежнее соглашение нидерландца подошло к концу 30 июня. Как сообщает пресс-служба «чаек», теперь договор 31-летнего футболиста продлён до середины 2025 года.

Йоел Вельтман выступает за «Брайтон» с момента перехода из амстердамского «Аякса» в июле 2020 года. В общей сложности в активе игрока три забитых мяча и три результативные передачи в 106 поединках за английский коллектив во всех турнирах. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги защитник появился на поле 31 раз, записав на свой счёт одно взятие ворот и один голевой пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Йоел Вельтман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сможет заплатить 100 млн евро за Гвардиола
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» по-прежнему не смог убедить «Челси» отпустить Лукаку
22:28 · Англия. Премьер-лига
Тонали – второй самый дорогой итальянец в истории 1
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за полузащитника, оценённого в 58 млн евро
22:11 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет видеть Коутиньо в своём новом клубе слухи
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом слухи
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о продлении контракта Вельтмана официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» готов перехватить Онану у «Манчестер Юнайтед»
21:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн решил, где хочет продолжить карьеру 1
21:20 · Англия. Премьер-лига
Пулишич сообщил «Челси», что не перейдёт в «Лион» – игрок хочет выступать в «Милане»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на защитника сборной Германии
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от покупки Гравенберха, клуб сосредоточится на другом игроке
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не намерен предлагать больше 40 млн евро за Онана
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за нидерландского защитника слухи
Все новости
Рекомендуем