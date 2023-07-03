Правый защитник «Брайтона» Йоел Вельтман подписал новый контракт с клубом.

Прежнее соглашение нидерландца подошло к концу 30 июня. Как сообщает пресс-служба «чаек», теперь договор 31-летнего футболиста продлён до середины 2025 года.

Йоел Вельтман выступает за «Брайтон» с момента перехода из амстердамского «Аякса» в июле 2020 года. В общей сложности в активе игрока три забитых мяча и три результативные передачи в 106 поединках за английский коллектив во всех турнирах. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги защитник появился на поле 31 раз, записав на свой счёт одно взятие ворот и один голевой пас.