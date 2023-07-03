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«Аль-Наср» готов перехватить Онану у «Манчестер Юнайтед»

03 Июля 2023 • 21:45 Комментировать

Клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, заинтересован в услугах голкипера миланского «Интера» Андре Онаны.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на нигерийского вратаря.

Контракт 27-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Онана принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее он выступал за амстердамский «Аякс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Аль-Наср Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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