Пулишич сообщил «Челси», что не перейдёт в «Лион» – игрок хочет выступать в «Милане»

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич не собирается принимать предложение «Лиона».

«Лион» намерен выиграть борьбу за 24-летнего игрока у «Милана», и недавно французский клуб сделал «Челси» более выгодное предложение по американцу. Как сообщает Football Italia, Пулишич не перейдёт в «Лион», о чём уже доложил руководству «Челси». Футболисту интересен только вариант с переходом в «Милан», и он не ответит согласием представителям Лиги 1, даже если их предложение будет гораздо выгоднее для «Челси».

Напомним, что действующий контракт Кристиана Пулишича истекает через год. Цвета лондонцев вингер защищает с лета 2019 года.