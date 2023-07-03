«Манчестер Юнайтед» не намерен предлагать больше 40 млн евро за Онана

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» пока не достигли договорённости по сумме трансфера голкипера Андре Онана.

Руководство «нерадзурри» готово продать камерунца, но только по приемлемой для себя цене. По информации журналиста Маттео Бардзаги, итальянский гранд оценивает Онана в 60 млн евро, в то время как «Манчестер Юнайтед» готов предложить лишь 40 млн. При этом, как отмечается, «Интер» может согласиться на уступки и снизить запрашиваемую стоимость до 50 млн евро, но точно не позволит 27-летнему вратарю уйти на менее выгодных условиях.

Андре Онана пополнил ряды «Интера» перед началом прошлого сезона, перебравшись из «Аякса».