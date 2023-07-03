Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не намерен предлагать больше 40 млн евро за Онана

03 Июля 2023 • 20:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» пока не достигли договорённости по сумме трансфера голкипера Андре Онана.

Руководство «нерадзурри» готово продать камерунца, но только по приемлемой для себя цене. По информации журналиста Маттео Бардзаги, итальянский гранд оценивает Онана в 60 млн евро, в то время как «Манчестер Юнайтед» готов предложить лишь 40 млн. При этом, как отмечается, «Интер» может согласиться на уступки и снизить запрашиваемую стоимость до 50 млн евро, но точно не позволит 27-летнему вратарю уйти на менее выгодных условиях.

Андре Онана пополнил ряды «Интера» перед началом прошлого сезона, перебравшись из «Аякса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
21:20 · Англия. Премьер-лига
Пулишич сообщил «Челси», что не перейдёт в «Лион» – игрок хочет выступать в «Милане»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на защитника сборной Германии
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от покупки Гравенберха, клуб сосредоточится на другом игроке
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не намерен предлагать больше 40 млн евро за Онана
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за нидерландского защитника слухи
19:51 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас» официально
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился по контракту с Амрабатом
19:10 · Англия. Премьер-лига
Гранит Джака близок к переходу в «Байер» слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Мы хотим вернуть счастье фанатам «Челси»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Ааронсон согласился на переход в берлинский «Унион»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Тонали – самая дорогая покупка в истории «Ньюкасла»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тонали – самая дорогая продажа в истории «Милана»
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется Родриго Рикельме слухи
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о трансфере голкипера официально
Все новости
Рекомендуем