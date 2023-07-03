Знаменитый английский специалист Рой Ходжсон согласился остаться во главе «Кристал Пэлас» до конца следующего сезона.

Официально о продлении контракта с 75-летним специалистом объявлено на сайте и в социальных сетях клуба Премьер-лиги. «Я горжусь тем, что остаюсь во главе «Кристал Пэлас», и я хотел бы поблагодарить председателя совета директоров и спортивного директора за их неизменную веру в меня», — заявил тренер, чьи слова приводит пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Рой Ходжсон руководит «Кристал Пэласом» с марта нынешнего года. Под его руководством «орлы» заняли 11-е место по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата.