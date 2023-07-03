Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас» официально

03 Июля 2023 • 19:51 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Кристал Пэлас
12.08 17:00

Знаменитый английский специалист Рой Ходжсон согласился остаться во главе «Кристал Пэлас» до конца следующего сезона.

Официально о продлении контракта с 75-летним специалистом объявлено на сайте и в социальных сетях клуба Премьер-лиги. «Я горжусь тем, что остаюсь во главе «Кристал Пэлас», и я хотел бы поблагодарить председателя совета директоров и спортивного директора за их неизменную веру в меня», — заявил тренер, чьи слова приводит пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Рой Ходжсон руководит «Кристал Пэласом» с марта нынешнего года. Под его руководством «орлы» заняли 11-е место по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
21:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн решил, где хочет продолжить карьеру
21:20 · Англия. Премьер-лига
Пулишич сообщил «Челси», что не перейдёт в «Лион» – игрок хочет выступать в «Милане»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на защитника сборной Германии
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от покупки Гравенберха, клуб сосредоточится на другом игроке
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не намерен предлагать больше 40 млн евро за Онана
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за нидерландского защитника слухи
19:51 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас» официально
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился по контракту с Амрабатом
19:10 · Англия. Премьер-лига
Гранит Джака близок к переходу в «Байер» слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Мы хотим вернуть счастье фанатам «Челси»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Ааронсон согласился на переход в берлинский «Унион»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Тонали – самая дорогая покупка в истории «Ньюкасла»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тонали – самая дорогая продажа в истории «Милана»
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется Родриго Рикельме слухи
Все новости
Рекомендуем