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«Манчестер Юнайтед» договорился по контракту с Амрабатом

03 Июля 2023 • 19:44 Комментировать

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

La Nazione утверждает, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать 26-летнего марокканца в ближайшее время. По данным источника, футболист уже согласовал трудовой договор с «красными дьяволами». Однако сейчас продолжаются переговоры между клубами. «Фиорентина» хочет выручить с продажи Амрабата 30 миллионов евро, английский гранд пытается снизить сумму. Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в услугах марокканца заинтересована «Барселона», но после срыва сделки с Лионелем Месси каталонский клуб решил не подписывать Амрабата.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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