«Манчестер Юнайтед» договорился по контракту с Амрабатом

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

La Nazione утверждает, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать 26-летнего марокканца в ближайшее время. По данным источника, футболист уже согласовал трудовой договор с «красными дьяволами». Однако сейчас продолжаются переговоры между клубами. «Фиорентина» хочет выручить с продажи Амрабата 30 миллионов евро, английский гранд пытается снизить сумму. Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в услугах марокканца заинтересована «Барселона», но после срыва сделки с Лионелем Месси каталонский клуб решил не подписывать Амрабата.