Швейцарский полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к возвращению в немецкую Бундеслигу.

По информации журналиста Кая Кайнака, хавбек «канониров» близок к переходу в леверкузенский «Байер». Сообщается, что сумма сделки в размере 25 миллионов евро уже была согласована, однако игроку необходимо согласовать условия личного контракта.

Напомним, что у Гранита Джаки оставался один год по соглашению с «Арсеналом», за который опорный полузащитник выступал с 2016 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 20 миллионов евро.