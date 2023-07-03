Почеттино: Мы хотим вернуть счастье фанатам «Челси»

Новый наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал свои цели во главе «синих».

«Мой тренерский штаб хочет вернуть счастье этому великому футбольному клубу. Мы будем усердно работать и играть так, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом. История «Челси» состоит из побед, но важно также то, как мы собираемся строить эти победы», – заявил аргентинский специалист в интервью официальному сайту клуба.

По его словам, культура побед сильно развилась в «Челси» за последние 10-15 лет, поэтому, по мнению тренера, фанаты будут счастливы, если Почеттино и его помощники смогут вернуть «синих» в борьбу за чемпионство.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил «Челси» после завершения сезона 2022/23, по итогам которого лондонский клуб занял лишь 12-е место. Предыдущими местами работы специалиста были «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».