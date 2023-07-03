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Почеттино: Мы хотим вернуть счастье фанатам «Челси»

03 Июля 2023 • 18:49 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Новый наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал свои цели во главе «синих».

«Мой тренерский штаб хочет вернуть счастье этому великому футбольному клубу. Мы будем усердно работать и играть так, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом. История «Челси» состоит из побед, но важно также то, как мы собираемся строить эти победы», – заявил аргентинский специалист в интервью официальному сайту клуба.

По его словам, культура побед сильно развилась в «Челси» за последние 10-15 лет, поэтому, по мнению тренера, фанаты будут счастливы, если Почеттино и его помощники смогут вернуть «синих» в борьбу за чемпионство.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил «Челси» после завершения сезона 2022/23, по итогам которого лондонский клуб занял лишь 12-е место. Предыдущими местами работы специалиста были «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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