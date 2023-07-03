Тонали – самая дорогая покупка в истории «Ньюкасла»

Сандро Тонали, официально сменивший «Милан» на «Ньюкасл», вместе с Александром Исаком возглавил список самых дорогих покупок в истории «сорок». Так, за него, как и за шведа, боссы североанглийского заплатили по 70 млн евро, рапортует Transfermarkt.

На третьем месте идёт недавняя покупка «Ньюкаслом» у «Эвертона» Энтони Гордона – за игрока клуб заплатил «ирискам» 45,6 млн евро. На четвёртом месте – покупка Жоэлинтона у «Хоффенхайма», четыре года назад «сороки» заплатили немецкому клубу за бразильца 44 млн евро.