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Тонали – самая дорогая продажа в истории «Милана»

03 Июля 2023 • 17:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

3 июля официально состоялась сделка между «Миланом» и «Ньюкаслом». «Россонери» продали «сорокам» своего полузащитника Сандро Тонали за 70 млн евро.

Как отмечает портал Transfermarkt, продажа Тонали стала самой дорого продажей в истории миланского клуба. Второй в рейтинге – легендарный бразилец Кака, перешедший в мадридский «Реал» за 67 млн евро 13 лет назад. На третьем месте – продажа украинского форварда Андрея Шевченко «Челси», в 2006 году «синие» заплатили «россонери» 43,9 млн евро за игрока.

Замыкают пятёрку продажи Тьяго Силвы в «ПСЖ» в 2012 году и Леонардо Бонуччи в 2018 году за 42 и 35 млн евро соответственно.

«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали

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Евро-Футбол.Ру,
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