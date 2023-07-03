Тонали – самая дорогая продажа в истории «Милана»

3 июля официально состоялась сделка между «Миланом» и «Ньюкаслом». «Россонери» продали «сорокам» своего полузащитника Сандро Тонали за 70 млн евро.

Как отмечает портал Transfermarkt, продажа Тонали стала самой дорого продажей в истории миланского клуба. Второй в рейтинге – легендарный бразилец Кака, перешедший в мадридский «Реал» за 67 млн евро 13 лет назад. На третьем месте – продажа украинского форварда Андрея Шевченко «Челси», в 2006 году «синие» заплатили «россонери» 43,9 млн евро за игрока.

Замыкают пятёрку продажи Тьяго Силвы в «ПСЖ» в 2012 году и Леонардо Бонуччи в 2018 году за 42 и 35 млн евро соответственно.

«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали