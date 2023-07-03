Английский «Брайтон» посредством своих официальных ресурсов объявил о подписании контракта с бельгийским голкипером Бартом Вербруггеном. По данным Transfermarkt, сумма компенсации бельгийскому «Андерлехту» за молодого вратаря составила 20 млн евро, а контракт стороны подписали на пять лет при оценочной стоимости игрока в 10 млн.

Вербруггену всего 20 лет, он является воспитанником нидерландского футбольного клуба «НАК Бреда». Три года назад, летом 2020 года перебрался в «Андерлехт».

Напомним, что «Брайтону» в следующем сезоне предстоит играть сразу на четыре фронта. Команда Роберто де Дзерби выступит ещё и в Лиге Европы УЕФА, так как «чайки» финишировали в конце прошлого сезона на шестом месте в АПЛ.