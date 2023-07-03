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«Брайтон» близок к подписанию защитника «Аякса» слухи

03 Июля 2023 • 17:04 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Руководство «Брайтона» изучает варианты для усиления состава перед предстоящим участием в Лиге Европы.

По информации Brighton Bubble, «чайки» близки к подписанию контракта с защитником «Аякса» Келвином Бэсси. Сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро. Сообщается, что все стороны выражают оптимизм в отношении того, что сделка может быть завершена уже в ближайшие часы.

Напомним, что Бэсси присоединился к нидерландскому гранду в прошлом сезоне, перейдя из «Рейнджерс». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нигерийского защитника в 15 миллионов евро.

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Аякс Брайтон Келвин Бэсси трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
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