Будущее испанского полузащитника Тьяго Алькантары в футболке «Ливерпуля» находится под большим вопросом.

По информации журналиста Нила Джонса, несмотря на отсутствие предложений по хавбеку, руководство «мерсисайдцев» может принять решение об уходе Тьяго уже в ближайшее время. Сообщается, что турецкий «Фенербахче» будет среди клубов, желающих подписать контракт с бывшим игроком «Барселоны» и «Баварии».

Напомним, что в прошедшем сезоне хавбек, выступающий за английский гранд с 2020 года, провёл 28 матчей в рамках всех состязаний и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 15 миллионов евро.