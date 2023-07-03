Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фенербахче» заинтересован в подписании Тьяго слухи

03 Июля 2023 • 16:43 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Будущее испанского полузащитника Тьяго Алькантары в футболке «Ливерпуля» находится под большим вопросом.

По информации журналиста Нила Джонса, несмотря на отсутствие предложений по хавбеку, руководство «мерсисайдцев» может принять решение об уходе Тьяго уже в ближайшее время. Сообщается, что турецкий «Фенербахче» будет среди клубов, желающих подписать контракт с бывшим игроком «Барселоны» и «Баварии».

Напомним, что в прошедшем сезоне хавбек, выступающий за английский гранд с 2020 года, провёл 28 матчей в рамках всех состязаний и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фенербахче Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о трансфере голкипера официально
17:04 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» близок к подписанию защитника «Аякса» слухи
16:43 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» заинтересован в подписании Тьяго слухи
15:26 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Тонали — талантливый футболист, у которого есть потенциал»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется Канселу
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определил даты обследования Райса и Тимбера слухи
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали официально
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разорвал контракт с Баба
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не отпустил Санчо в «Боруссию»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири может уйти из «Севильи» в клуб АПЛ
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Онана
11:38 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес близок к трансферу в английский клуб
10:36 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт срок контракта Маунта с «Манчестер Юнайтед»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена 1
Все новости
Рекомендуем